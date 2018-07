Calciomercato Juventus, Favilli verso il Genoa. I bianconeri mantengono la recompra

Juventus e Genoa hanno trovato l'intesa per il trasferimento in rossoblu di Andrea Favilli, attaccante dell'Under 21 che si è messo in luce recentemente con i bianconeri mettendo a segno una doppietta al Bayern Monaco in International Champions Cup.



La punta andrà alla corte di Ballardini in prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto a 7. I bianconeri però avranno il diritto di recompra: entro un anno sarà di 16 milioni mentre il prezzo aumenterà fino a 23-24 milioni nella stagione successiva.



I Campioni d'Italia tengono dunque aperta la porta al ritorno di Favilli, cosa che invece non accadrà per Mattia Caldara e anche per questo i tifosi hanno espresso tutta la loro rabbia sui social.