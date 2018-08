Calciomercato Juventus, "Dybala al Real? Sono solo invenzioni"

Paulo Dybala non si muove dalla Juventus. Nella serata di ieri un giornalista argentino di Olé (ma la testata ha smentito un rapporto lavorativo con il cronista in questione) aveva scritto di un accordo tra i bianconeri e il Real Madrid per il trasferimento della Joya sulla base di 180 milioni di euro (all'attaccante sarebbero andati 16 milioni di euro netti all'anno).



Nulla di più falso. Come racconta Tuttosport la Juve e l'entourage del giocatore hanno bollato la (non) notizia coma una fake news: "Sono balle, invenzioni". Del resto sarebbe stato difficile credere a un addio del 24enne nella stessa estate in cui i Campioni d'Italia hanno già salutato Gonzalo Higuain. Dybala resta a Torino e lavora per affinare l'intesa con Cristiano Ronaldo: i due dovrebbero scendere in campo dal primo minuto sabato sera al Tardini contro il Parma.