Calciomercato Juventus, arriva Pablo Moreno dal Barcellona

La Juventus pensa al futuro. I bianconeri hanno ufficializzato l'acquisto, dalla cantera Barcellona, dell'attaccante classe 2002 Pablo Moreno. Come ricorda il sito ufficiale bianconero la punta ha segnato oltre 200 gol nelle giovanili (in 6 anni) ed è un punto fermo della Spagna Under 16.



Diverse big europee avevano messo gli occhi su Moreno ma i Campioni d'Italia hanno bruciato la concorrenza: il talento giocherà nella Primavera di Baldini e i tifosi, inferociti per il possibile addio di Caldara, sognano di vederlo calcare il campo dello Stadium.