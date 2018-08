Calciomercato Juventus, Alex Sandro di nuovo nel mirino del Psg

Il Psg torna su Alex Sandro. L'indiscrezione arriva dalla Francia e più precisamente dall'Equipe: secondo il quotidiano transalpino il club di Al Khealifi è a caccia di un terzino sinistro (l'unico al momento in rosa è Kurzawa) e il brasiliano sarebbe l'obiettivo numero uno. La volontà del laterale bianconero è quella di rimanere a Torino, magari rinnovando il contratto in scadenza nel 2020, anche e soprattutto alla luce dell'approdo di Cristiano Ronaldo e pure il club piemontese sembra dello stesso avviso.



Tuttavia se il Psg arrivasse davvero a offrire davvero 50 milioni (cifra base per Marotta e Paratici per trattare) qualcosa potrebbe succedere: con i soldi dell'eventuale cessione di Alex Sandro non sarebbe del tutto da escludere un assalto della Juve a Marcelo. Il nome del laterale del Real Madrid era rimbalzato subito dopo l'arrivo del Pallone d'Oro, e lo stesso 30enne aveva lanciato dei segnali social: ci sarà un nuovo clamoroso affare nell'estate dei folli colpi di mercato?