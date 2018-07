Calciomercato Juve, incontro con l'agente di Bonucci

Alla fine del mercato non manca poi così tanto: appena tre settimane. Così, per chiudere un'operazione clamorosa come sarebbe quella del ritorno di Leonardo Bonucci alla Juve, è necessario affrettare i tempi. Come ha spiegato Leonardo in conferenza stampa e come ha ribadito Marotta, tutto parte dal desiderio del giocatore, messo in un certo senso spalle al muro dal Milan: ecco perché ora il suo agente Alessandro Lucci ha fretta di portare a termine la trattativa.



Il procuratore fu l'artefice del grande affare della scorsa estate e ora deve muoversi in senso opposto: nasce da qui l'incontro con Fabio Paratici a Palazzo Parigi, a Milano. Lucci deve trovare il modo per riportare Bonucci a Torino e non basterà trovare l'accordo per l'ingaggio: il Milan non cede il giocatore, molto probabilmente, senza contropartite tecniche di spessore, cioè Caldara e magari anche Higuain. Non sarà facile, ma dopo le ultime dichiarazioni, sembra difficile che Bonucci possa restare il capitano del Milan, una squadra che non sente più sua.