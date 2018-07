Calciomercato, intesa tra Juve e Milan: vicino lo scambio Caldara-Bonucci

Clamorosa operazione di mercato tra Juventus e Milan. In mattinata si erano diffuse le voci di un'operazione che avrebbe riguardato Gonzalo Higuain e Leonardo Bonucci (desideroso di tornare a Torino) ma invece nelle ultime ore, dopo un incontro a Milano tra l'ad rossonero in pectore Leonardo e Marotta e Paratici, è stato perfezionato quasi del tutto un altro tipo di intesa.



Bonucci vestirebbe nuovamente la maglia bianconera dopo essere stato ceduto un anno fa al Diavolo (costo 42 milioni) mentre a Milanello sbarcherebbe Mattia Caldara, acquistato dalla Juventus nel gennaio 2017 per 25 milioni complessivi e 'parcheggiato' in prestito all'Atalanta fino al termine di questa stagione. Considerata la differenza di età (Caldara ha 7 in anni meno di Bonucci) ai Campioni d'Italia dovrebbe andare anche un conguaglio di circa 10 milioni.



Il centrale juventino in giornata aveva espresso il proprio pensiero a Sky ("Sono voci, chiaramente fanno piacere. Io sono felice alla Juventus, voglio rimanere qui. Di queste voci se ne occupa il mio procuratore, io sto benissimo in bianconero") ma ora dovrà cambiare nuovamente, e in maniera del tutto inaspettata, casacca.