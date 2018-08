Calciomercato Inter, Vidal sta per sfumare: il Barcellona chiude col Bayern

Il Barcellona è a un passo da Arturo Vidal. Secondo quanto riferisce Sport i blaugrana, a caccia del sostituto di Paulinho (volato in Cina), avrebbero raggiunto l'accordo sia con il Bayern Monaco (per 30 milioni di euro) sia con l'ex Juventus. Il centrocampista cileno potrebbe volare nelle prossime ore in Catalogna per svolgere le visite mediche e anche il suo agente sarebbe diretto in Spagna.



L'Inter resterebbe così a mani vuote. I nerazzurri, affascinati dalla possibilità di arrivare a Luka Modric, hanno messo in standby l'affare che era già a buon punto visto che c'era già un'intesa accordo con i bavaresi (prestito con diritto di riscatto a circa 18-20 milioni di euro) e con il giocatore (in scadenza 2019 e che prima della cessione avrebbe rinnnovato fino al 2020 in modo da rendere possibile l'operazione) e ora rischiano seriamente di venire beffati.