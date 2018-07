Calciomercato Inter, "Vidal nel mirino dello United"

Josè Mourinho sulla strada dell'Inter. Stando a quanto riporta il Sun il Manchester United allenato dal portoghese avrebbe messo nel mirino Arturo Vidal, seguito dai nerazzurri (il ds Ausilio sarebbe stato avvistato a Monaco).



I Red Devils partirebbero avvantaggiati perché potrebbero giocare di sponda con Fernando Felicevich, agente del centrocampista cileno, che a gennaio aveva curato il trasferimento di Alexis Sanchez nel club inglese. Inoltre lo United non avrebbe problemi a spendere 26 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro per l'ex Juventus) mentre il Biscione deve prima cedere un giocatore in mezzo al campo (l'indiziato numero uno è Joao Mario) a causa del Fair Play Finanziario.



La storia di Vidal, che non è partito per la tournée americana, e il Bayern Monaco sembra comunque giunta ai titoli di coda: i campioni di Germania hanno deciso di affidarsi al nuovo acquisto Goretzka e due giorni fa il tecnico Kovac ha elogiato Renato Sanches, di ritorno dal prestito allo Swansea.