Calciomercato Inter, ufficiale Vrsaljko

"Il nostro club ha raggiunto un accordo con l'Inter, in attesa della formalizzazione dei contratti e della relativa visita medica, per il trasferimento di Sime Vrsaljko". Con un tweet delle 22:03 l'Atletico Madrid annuncia ciò che era nell'aria da giorni: i nerazzurri si assicurano il terzino croato vicecampione del mondo in prestito oneroso (6,5 milioni) con diritto di riscatto a 17,5 (nel comunicato gli spagnoli precisano che il Biscione "ha un'opzione per acquistare il giocatore"). Contestualmente i colchoneros hanno formalizzato l'acquisto del sostiututo dell'ex Sassuolo: si tratta di Santiago Arias, che era seguito anche dal Napoli.