Calciomercato Inter, ufficiale: Spalletti rinnova fino al 2021

Notiza importante in casa Inter: Luciano Spalletti ha prolungato il proprio contratto con i nerazzurri. Ecco il testo del comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club:



Avanti #senzatregua fino al 2021! FC Internazionale Milano è felice di annunciare il prolungamento del contratto di Luciano Spalletti, che sarà alla guida dei nerazzurri nelle prossime tre stagioni.



"Nel centodecimo anno della storia nerazzurra abbiamo preso decisioni importanti per mettere il Club sulla strada giusta e oggi, all'inizio di una nuova stagione, vogliamo fare un altro passo rafforzando ulteriormente il nostro legame con Luciano Spalletti" ha dichiarato Steven Zhang.



"L'anno scorso Spalletti e i suoi collaboratori hanno fatto crescere la squadra, riportando l'Inter sul palcoscenico europeo più prestigioso. Il risultato raggiunto testimonia il duro lavoro e l'impegno che il nostro staff tecnico ha sostenuto durante tutta la stagione".



"Siamo felici di prolungare il contratto di Mister Spalletti e di continuare insieme il viaggio che abbiamo iniziato con l'obiettivo di costruire una delle squadre più forti del panorama calcistico mondiale. L'accordo raggiunto conferma la massima fiducia nel suo lavoro e la solidità del progetto sul lungo termine".



per avermi dato l'opportunità di siglare questo prolungamento - ha commentato il tecnico nerazzurro -. Ci tengo a sottolineare che questa firma è solo la parte burocratica di un qualcosa che comunque già c'era, perché non è mai stata in discussione la volontà di continuare a combattere insieme per il bene di questo importantissimo Club"."È stato fin da subito un rapporto di stima e fiducia reciproca e il confronto quotidiano ha fatto emergere sempre di più la consapevolezza che sogniamo le stesse cose per questa maglia, per i nostri tifosi.".