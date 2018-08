Calciomercato Inter, suggestione Modric

Un nome da urlo per il centrocampo dell'Inter. I nerazzurri, già vicini ad Arturo Vidal, starebbero infatti pensando a Luka Modric, fuoriclasse del Real Madrid e vicecampione del Mondo con la Croazia. Sarebbero stati avviati i contatti con l'agente del 32enne e, riferisce Sky, il giocatore (forse anche perché consapevole della fine di un ciclo) si sarebbe detto disponibile al trasferimento a Milano dove troverebbe i connazionali Vrsaljko, Brozovic e Perisic.



L'affare resta però ai limiti dell'impossibile: dopo aver ceduto Cristiano Ronaldo difficilmente i Campioni d'Europa si priverebbero di un'altra stella e in ogni caso, spiega la Gazzetta dello Sport, lo cederebbe soltanto a titolo definitivo (a un costo elevato) e non in prestito con diritto di riscatto (la formula obbligata per il Biscione a causa del Fair Play Finanziario). L'Inter non lascerà nulla al caso e proverà fino all'ultimo a vedere se ci sono i margini per trattare prima di affondare e chiudere l'acquisto di Vidal.