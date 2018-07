Calciomercato Inter, si accelera con il Cagliari per Barella

Dopo il test contro il Chelsea Luciano Spalletti ha espresso, ancora una volta, la necessità di intervenire sul mercato per completare la rosa. Il club nerazzurro sta per accontentare il tecnico perché nelle ultime ore ha accelerato per il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella, considerato il Nainggolan italiano.



I nerazzurri potrebbero acquisire il 21enne con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto per un'operazione complessiva da 27-28 milioni: il Biscione vuole chiudere in fretta evitando sorprese (su Barella ci sono anche società straniere).



Non è però finita qui. Se l'Inter iuscisse a cedere un mediano (Joao Mario o Vecino) andrebbe poi all'assalto di Arturo Vidal, in uscita dal Bayern Monaco: in questo caso si tratterebbe di un acquisto a titolo definitivo (i bavaresi chiedono 30 milioni).