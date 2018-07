Calciomercato Inter, Perisic dice no allo United

Il calciomercato dell'Inter ha già regalato molte soddisfazioni ai tifosi: Nainggolan, Lautaro Martinez, De Vrij, Politano e Asamoah sono cinque rinforzi importanti per la rosa di Spalletti. Sta per arrivare anche Vrsaljko, ma un altro gran colpo sarà (o forse si può già dire "è stato") quello di trattenere Ivan Perisic, grande protagonista dell'ultimo Mondiale con un gol in semifinale e uno in finale.



Secondo i tabloid inglesi, infatti, Perisic avrebbe detto no al Manchester United. La scorsa estate fu Spalletti a convincere il giocatore a restare, dopo che lo stesso aveva espresso il desiderio di giocare in Premier e la società sembrava disposta a venderlo per fare cassa. Stavolta è diverso: la qualificazione in Champions, evidentemente, ha cambiato tutto.



In Inghilterra raccontano di un Mourinho arrabbiato. E intanto, in conferenza stampa, ha parlato anche di Darmian, altro giocatore a lungo seguito da Inter e Juve, ma per ora rimasto a Manchester. "Matteo ha espresso il desiderio di andare via ed è giusto accontentarlo. Ma partirà soltanto se arriverà un'offerta che può essere considerata, per ora non è stato così". Lo stesso Darmian ha strizzato l'occhio all'Inter, ma l'imminente arrivo di Vrsaljko sembra allontantare il suo possibile ritorno in A, almeno su sponda nerazzurra: "Se se ne parla, qualcosa di vero c'è - ha detto il terzino sulla trattativa con l'Inrer -: c'è la possibilità che io torni in Italia".