Calciomercato Inter, ottimismo per Modric

Più passano le ore e più aumenta l'ottimismo dell'Inter. Nella giornata di domani Luka Modric vedrà il presidente del Real Madrid Florentino Perez e dovrebbe manifestare quello che è chiaro ormai da tempo, ovvero la volontà di lasciare i blancos (lo avrebbe già fatto con gli altri dirigenti secondo la Gazzetta dello Sport): chiederà insomma al numero uno dei Campioni d'Europa il via libera per la cessione.



I nerazzurri, che avrebbero formulato una super offerta al centrocampista croato, aspettano come detto con fiducia, una fiducia derivante dal sì praticamente già ottenuto dal vicecampione del Mondo (proficui dunque i continui contatti con l'entourage del 32enne).



Il muro dello stesso Perez potrebbe essere solo di 'facciata': alla fine le merengues potrebbero essere costrette ad assecondare il desiderio del giocatore anche se l'ormai prossimo addio di Kovacic (prestito al Chelsea) rischia di complicare non poco la situazione senza contare le voci su una furia del Real, pronto a denunciare I'nter all'Uefa per violazione del Fair Play Finanziario.