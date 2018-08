Calciomercato Inter, Modric telefona: "Voglio lasciare il Real"

La voglia di Inter è rimasta intatta e Luka Modric l'ha voluto ribadire con una telefonata. Il Real Madrid l'ha convocato per la Supercoppa Europea e il giocatore è partito con la squadra per Tallinn, dove si giocherà la sfida con l'Atletico: forse sarà titolare o forse no, considerando che ha pochi allenamenti sulle gambe e che mentalmente, da quanto emerge, magari non è concentrato al massimo, per quanto sia un professionista esemplare.



Modric, infatti, avrebbe chiamato l'Inter per ripetere la propria intenzione: lasciare il Real Madrid. Il punto è che Florentino Perez non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare: il presidente ha posto il veto alla sua cessione sin dal primo momento, perché con l'addio di Ronaldo non vuole perdere un'altra stella. E Modric, per quanto voglia cambiare aria, non ha voluto sbattere la porta e imporsi per andare via.