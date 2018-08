Calciomercato Inter, Modric si era proposto anche al Tottenham

Il triangolo Real Madrid-Luka Modric-Inter ha infiammato gli ultimi giorni di calciomercato e, anche se il trasferimento in nerazzurro non si è concretizzato, rimangono le vicende legali tra le due società come pesante eredità. Non è detto che i nerazzurri non proveranno a fare un altro tentativo a gennaio, visto che l'intenzione del croato rimane quella di lasciare i blancos, ma potrebbero dover stare attenti alla concorrenza.



Come riferito da Bein Sports, nelle scorse settimane gli agenti di Modric non lo avrebbero proposto solo all'Inter ma anche al Tottenham, squadra dalla quale era arrivato - dopo quattro stagioni - al Real Madrid nel 2012. Le condizioni poste agli Spurs erano quelle dei nerazzurri: contratto da 10 milioni di euro a stagione. L'indiscrezione conferma come la promessa di Perez fosse vera e che Modric era davvero convinto di partire. Capiterà a gennaio?