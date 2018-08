Calciomercato Inter, Modric deve chiedere la cessione al Real

Silenzio radio da parte dell'Inter sul calciomercato, segno che la dirigenza sta lavorando intensamente per garantire a Luciano Spalletti il nuovo centrocampista che aveva chiesto: ma gli obiettivi possono essere due. Se Arturo Vidal sembra un'operazione in discesa, l'idea-sogno Luka Modric rimane sul tavolo: ma potrà andare in porto solo in modalità simili a quelle strappate da Jorge Mendes con Cristiano Ronaldo.



Il centrocampista croato dovrà andare a parlare con Florentino Perez e il Real Madrid chiedendo di essere liberato a cifre sostenibili per le casse nerazzurre: prestito con diritto di riscatto. Vista da questo lato, è chiaro che appare una trattativa al limite dell'impossibile ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, la volontà di Modric (che dovrebbe anche abbassarsi l'ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione che comunque potrebbe essere spalmato su quattro stagioni mentre ora il contratto con i blancos scade nel 2020) è quella di provare l'avventura all'Inter con i vari Brozovic, Perisic e Vrsaljko. E nel caso di grandi campioni la volontà è molto, se non tutto: Ausilio ci spera.