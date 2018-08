Calciomercato Inter, l'agente di Meza: "Ho parlato con Ausilio"

"Ho avuto contatti e incontri con Piero Ausilio. Non posso raccontarvi i risvolti, perché al momento non posso parlare. Però sì, si è manifestato un interesse molto concreto da parte dell’Inter". Sergio Carrizo, agente di Meza, conferma che la società di corso Vittorio Emanuele, nei giorni dell'assalto a Modric, sta pensando anche al 26enne argentino, attualmente in forza all'Independiente.



Il procuratore spiega a Passioneinter.com: "Sono d’accordo con la dirigenza sul fatto che, se dovesse arrivare un’offerta importante sarà valutata. Il signor Ausilio sa a quanto ammonta la cifra che serve per acquistarlo. Se vorrà acquistarlo ce lo farà sapere. Noi ovviamente speriamo fortemente nella buona riuscita dell’affare: sarebbe bello poter andare in un club come l’Inter”.



Non solo i nerazzurri seguono sul trequartista (in grado di giocare anche come ala destra e sinistra): "Ci sono due squadre inglesi, una tedesca e una spagnola. Noi aspettiamo i risvolti. Oggi Maxi è in Giappone e pensa all’Independiente, è concentrato sulla finale di Coppa Suruga che si giocherà mercoledì. Lui è concentrato solo sul presente e sa che, se non dovesse arrivare un’offerta concreta, rimarrà in Argentina”.