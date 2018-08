Calciomercato Inter, Karamoh a un passo dal Bordeaux: sorpassato il Saint Etienne

In questa stagione Yann Karamoh giocherà in Ligue 1 ma non nel Saint Etienne come sembrava nella giornata di ieri. Nelle ultime ore l'Inter avrebbe trovato l'intesa con un altro club francese, ovvero il Bordeaux, per il prestito secco del giovane attaccante.



Arrivato l'estate scorsa dal Caen, il 20enne ha messo a segno una rete (bellissima) contro il Bologna in 16 presenze: ora proverà a rilanciarsi in patria vista la forte concorrenza in nerazzurro.



La conferma dell'affare in via di definizione in extremis (il mercato chiude oggi) le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Bisogna aspettare, ci sono possibilità che vada a giocare in prestito per fare esperienza. La società sta valutando gli ultimi dettagli".