Calciomercato Inter, Joao Mario dice no a tre squadre turche

Più si avvicina la data del 31 agosto più sembra scontata la permanenza di Joao Mario all'Inter. Il centrocampista portoghese continua ad avere mercato ma non arriva mai l'offerta giusta: è di oggi l'indiscrezione che filtra da Appiano Gentile su ben tre proposte da squadre turche recapitate al giocatore, tutte però rispedite al mittente. Joao Mario non è convinto della situazione socio-economica che sta vivendo la Turchia e resta in attesa della Liga.



In Spagna rimane ancora la voce relativa al Betis (dopo che al Siviglia si è accasato Gonalons) ma anche quella sembra una casella che presto non rimarrà più vuota: proprio un ex interista, Rafinha, è vicino a trasferirsi in Andalusia.



Se Joao Mario resterà in nerazzurro, Spalletti proverà a rilanciarlo per due buoni motivi: la stagione si preannuncia lunga su tre fronti e ci sarà bisogno di tutti (a maggior ragione considerando il mancato acquisto di Modric) ma anche lo stesso portoghese ha tutto l'interesse a tornare protagonista, o per scrivere un nuovo capitolo della sua storia interista o per trovare nuovi acquirenti tra gennaio e la prossima estate.