Calciomercato Inter, il Barcellona si inserisce per Vidal

L'Inter, affascinata dalla possibilità di arrivare a Luka Modric, avrebbe messo in standby l'affare Arturo Vidal con cui c'è accordo sia con il Bayern Monaco (prestito con diritto di riscatto a circa 18-20 milioni di euro) che con il giocatore (in scadenza 2019 e che prima della cessione rinnoverebbe fino al 2020 con i bavaresi in modo da rendere possibile l'operazione).



Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona starebbe cercando di inserirsi in questo impasse e strappare il cileno ai nerazzurri. Dopotutto i blaugrana hanno bisogno di un sostituto per Paulinho, volato in Cina, e il figlio di Vidal nei giorni scorsi aveva rivelato in una diretta YouTube: "Mio papà finirà all'Inter o al Barcellona".