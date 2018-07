Calciomercato Inter, fatta per Vrsaljko: affare da 24 milioni

Luciano Spalletti aveva reclamato a gran voce altri due acquisti, il primo in ordine di esigenze era l'esterno difensivo e l'Inter ha accontentato il suo allenatore. È stato infatti raggiunto l'accordo con l'Atletico Madrid per Sime Vrsaljko: il croato arriverà in prestito oneroso da 6,5 milioni di euro con diritto di riscatto (che verosimilmente a fine stagione si trasformerà di fatto in obbligo visto la spesa iniziale) fissato a quota 17,5 milioni.



Vrsaljko, 26 anni e argento ai Mondiali 2018 con la Croazia, torna dunque in serie A dopo due stagioni all'Atletico Madrid (con cui ha vinto l'ultima Europa League), prima aveva vestito le maglie di Genoa e Sassuolo. Ora l'Inter cercherà di velocizzare i passaggi burocratici e le visite mediche per far avere il giocatore a disposizione di Spalletti il prima possibile.