Calciomercato Inter, Candreva ha dubbi sul Monaco

Non ruota tutto intorno ad Antonio Candreva, ma al momento sono i suoi dubbi ad aver frenato la trattativa tra l'Inter e il Monaco per l'arrivo di Keita Baldé a Milano. L'ipotesi iniziale era quella di uno scambio di prestiti: l'azzurro in Ligue 1, il senegalese con passaporto spagnolo in nerazzurro. L'accordo col giocatore era già stato trovato da Ausilio, ma il problema è sorto quando Candreva, almeno per il momento, ha rifiutato il trasferimento nel Principato.



I dubbi di Candreva sono legati più al progetto dell'Inter che a quello del Monaco: il giocatore è stato di fatto un titolare anche nell'ultima stagione ed è convinto di poter avere il proprio spazio in una squadra che giocherà la Champions League e che si candida ad essere una delle grandi protagoniste della Serie A. Insomma, non vuole lasciare proprio ora che l'Inter si è rinforzata. Non è da escludere, in ogni caso, che Keita possa arrivare comunque a Milano, ma a quel punto bisognerà trovare un nuovo tipo di accordo col Monaco.