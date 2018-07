Calciomercato Inter, Bakayoko alternativa a Vidal. Ma spunta anche il Milan

Le difficoltà ad arrivare ad Arturo Vidal (il Bayern Monaco chiede 30 milioni di euro e la concorrenza del Manchester United fa paura) stanno spingendo l'Inter a valutare altri profili per la mediana.



I nerazzurri starebbero seguendo in particolare, riferisce la Gazzetta dello Sport, Tiemoue Bakayoko, 23enne francese del Chelsea. I Blues sarebbero disposti ad aprire alla formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto, nonostante l'ex Monaco sia stato pagato 42 milioni, e potrebbe esserci questa sera un contatto tra i due club in occasione dell'amichevole di Nizza.



Sul giocatore c'è però anche il Milan. I rossoneri sono infatti alla ricerca di un'alternativa a Kessié (di modo da consentire all'ivoriano di tirare il fiato dopo il tour de force della scorsa stagione) e sul taccuino della dirigenza milanista figurerebbe pure Diadie Samassekou, 22enne del Salisburgo.