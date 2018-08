Calciomercato Inter, avanti tutta su Keita

Mentre è in attesa della svolta definitiva sul fronte Modric, l'Inter sta definendo l'affare Keita. I nerazzurri hanno in pugno l'attaccante del Monaco e secondo la Gazzetta dello Sport resterebbe da stabilire con i biancorossi 'solo' l'entità della cifra da versare subito (prestito oneroso) e quella da girare tra un anno (diritto di riscatto).



Il senegalese potrebbe legarsi ai nerazzurri fino al 2023 (il contratto con i monegaschi scade un anno prima) percependo un po' meno dei quasi 4 milioni (3,8) di ingaggio attuale.



Negli scorsi giorni è circolata l'ipotesi dell'inserimento di una contropartita tecnica (prima è spuntato il nome di Candreva, quindi quelli di Dalbert e Joao Mario) ma la trattativa è destinata a concludersi anche senza 'scambi' per circa 30 milioni.