Calciomercato Inter, Ausilio: "Modric chi?"

"Chi?". Piero Ausilio lo ripete più volte, per scherzare. Gli chiedono di Modric per capire quanto sia stato vicino all'Inter e lui fa orecchie da mercante: "Parliamo della partita". Meglio non sbilanciarsi per non scatenare altre reazioni del Real Madrid, magari. O semplicemente il mercato ormai è chiuso, almeno quello in entrata.



In realtà anche quello in uscita non sembra poter regalare sorprese (e soldi) da qui al 31 agosto: "Joao Mario non è stato messo alla porta - spiega Ausilio -. Ha avuto delle offerte e inizialmente le ha prese in considerazione, ma ora lo vedo allenarsi ed è un giocatore dentro il progetto".