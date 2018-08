Calciomercato Inter, attesa per l'incontro Modric-Florentino Perez

Nonostante la netta chiusura di Florentino Perez ("Modric andrà via solo per 750 milioni") l'Inter continua a sperare di mettere a segno un colpo da favola (abbandonata invece la pista Vidal, a un passo dal Barcellona). Il centrocampista croato, riporta la Gazzetta dello Sport, attraverso i suoi agenti (che ieri erano a Milano) ha manifestato infatti la volontà di trasferirsi in nerazzurro dove abbraccerebbe i connazionali Vrsaljko, Brozovic e Perisic.



Il mediano, legato ai blancos fino al 2020, la prossima settimana incontrerà il presidente delle merengues e dovrebbe confermargli l'intenzione di dire addio ai Campioni d'Europa dopo sei stagionil. Il faccia a faccia sarà decisivo: i nerazzurri restano alla finestra in attesa di buone notizie.



Qualora ci fosse un'effettiva apertura, il club di corso Vittorio Emanuele punterebbe solo sul prestito oneroso con diritto di riscatto per via del Fair Play Finanziario. La formula potrebbe non soddisfare il Real e per questo il Biscione fa leva sul desiderio del giocatore, che dovrebbe ridursi l'attuale ingaggio da 10 milioni, e sulle capacità persuasive del suo entourage, un po' come è avvenuto nel caso del passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus.