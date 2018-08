Calciomercato Inter, accordo vicino con il Monaco per Keita

Potrebbe essere celebrato con un anno di ritardo il matrimonio tra Keita Baldé e l'Inter. I nerazzurri, come riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbero molto vicini all'attaccante del Monaco che già 12 mesi fa era stato a un passo dal club di Corso Vittorio Emanuele. Intesa quasi raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 30 milioni (unica formula consentita al Biscione a causa del Fair Play Finanziario): nella giornata di ieri l'accelerazione con i monegaschi anche se la trattativa è stata portata avanti dalla dirigenza interista a fari spenti nelle ultime settimane.



Il senegalese tornerebbe dunque in Italia dopo una stagione in Ligue 1 (8 gol in 23 presenze il magro bottino) andando a rinforzare il (già importante) reparto offensivo della squadra di Spalletti. Il tecnico avrebbe a disposizione un elemento duttile in grado di giocare da ala destra e sinistra ma anche da seconda punta. L'approdo del 23enne apre alla partenza di Antonio Candreva (l'ex Lazio in un primo momento era stato inserito nella trattativa con la società di Rybolovlev) mentre resta assolutamente incedibile Ivan Perisic.