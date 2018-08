Calciomercato: Frosinone-Campbell, Sassuolo-Marlon

Doppio colpo in provincia: il Frosinone è a un passo da Joel Campbell, il Sassuolo è vicino a Marlon Santos. A due giorni dalla fine del mercato, due club in lotta per la salvezza bussano alla porta di due grandi del calcio come Arsenal e Barcellona per provare a rinforzare la propria rosa e magari infiammare un po' la piazza.



Di sicuro il nome di Joel Campbell è più altisonante: l'attaccante della Costa Rica è stato protagonista ai Mondiali del 2014, mentre in Russia ha giocato solo l'ultima partita contro la Svizzera, entrando nella ripresa e servendo un assist. Del resto era reduce da una stagione negativa, caratterizzata da un lungo stop per infortunio e da due soli gol in campionato al Betis, uno alla prima partita giocata e uno all'ultima giornata. Il Frosinone lo prenderà a titolo gratuito dall'Arsenal, dove ha un contratto fino al 2019: la sua velocità in contropiede potrà essere l'arma in più per la salvezza.



Marlon Santos è un difensore brasiliano che ha giocato al Nizza la scorsa stagione collezionando 23 presenze: il Sassuolo lo pagherà 6,5 milioni al Barcellona, con cui ha già l'accordo. Mancano i dettagli col giocatore e a quel punto De Zerbi avrà l'erede di Acerbi.