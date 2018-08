Calciomercato Fiorentina, Pjaca è ufficiale

Marko Pjaca è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Come mostrato dai viola su twitter in mattinata, l'attaccante croato è arrivato nel capoluogo toscano per sostenere le visite mediche con i gigliati indossando subito una sciarpa viola. Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, è arrivato l'annuncio della Juventus che ha comunicato la cessione del calciatore.



Il 23enne arriva alla corte di Pioli con la formula del prestito oneroso (2 milioni) e il diritto di riscatto a 20: queste sono anche le cifre pubblicate dalla nota ufficiale della Juventus. Ma, stando alle indiscrezioni, nel contratto è previsto che se il club di Della Valle esercitasse l'opzione, i bianconeri potrebbero riprendersi l'ala per 26 milioni nella stagione successiva facendo valere il diritto di "recompra".