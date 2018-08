Calciomercato, Doumbia al Girona, Real Madrid su Sterling

Gervinho ha scelto il ritorno in Italia, Seydou Doumbia riparte dalla Spagna. Un altro ex romanista prova una nuova avventura: il giro d'Europa dell'ivoriano, che negli ultimi 2 anni è stato anche in Inghilterra, Svizzera e Portogallo, prosegue in Catalogna, destinazione Girona, dove ha firmato un contratto fino al 2021. Non arriva con un gran biglietto da visita: allo Sporting Lisbona è riuscito a far peggio che in Serie A, segnando zero gol in 14 partite.



Chiuso un affare anche in Francia, dove il mercato è aperto fino al 31 agosto: il Monaco ha ufficializzato l'arrivo di Benjamin Henrichs, terzino che arriva dal Bayer Leverkusen e che sembrava a un passo dal Napoli quest'estate, oltre ad essere un obiettivo dell'Inter.



Dall'Inghilterra, infine, arriva una voce relativa a Raheem Sterling: il Manchester City non lo cederà con le trattative in entrata chiuse in Inghilterra, ma pare certo che il Real Madrid lo stia monitorando in vista della prossima stagione.