Calciomercato, Borriello chiama Cassano a Ibiza: "Ci penso"

"Ehi Antonio, vieni anche tu". Marco Borriello ha annunciato al Corriere della Sera che l'Union Deportiva Ibiza farà un altro grande colpo, senza rivelarne il nome. Ebbene, secondo l'indiscrezione del quotidiano, in realtà, quel nome c'è ed è Antonio Cassano. Solo che non è affatto sicuro che l'affare andrà a buon fine. Il centravanti ci ha provato e magari ci sta provando ancora, il barese sta riflettendo e a quanto pare avrebbe detto "Ci penso" a Borriello.



Di sicuro Cassano è tentato dal ritorno in campo: avrebbe voluto misurarsi con la Serie A, considerando che come pià volte ha detto il livello gli sembra sufficientemente basso per consentirgli di fare ancora la differenza anche dopo due anni di inattività. Ma in assenza di offerte, quella dell'Ibiza lo stuzzica, pur trattandosi di terza divisione spagnola. Il punto è che difficilmente Cassano lascerà la famiglia in Italia: la moglie Carolina Marcialis ha ripreso a giocare a pallanuoto, i figli a breve cominceranno la scuola. Strapparli ora dalla loro Genova non è una scelta facile.