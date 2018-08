Calciomercato, Boateng verso il Psg, Yerry Mina all'Everton

Gli ultimi botti del mercato inglese sono Yerry Mina all'Everton (che ha versato 32 milioni al Barcellona per il difensore colombiano protagonista al Mondiale per 3 gol) e Lucas Perez (attaccante seguito anche da Lazio e Frosinone) al West Ham. Il Manchester United, come ammesso dallo stesso Mourinho, resta a mani vuote e perde anche la chance di arrivare in extremis a Jerome Boateng. Secondo Le Parisien il tedesco ha scelto il Psg: il suo addio al Bayern dovrebbe essere cosa fatta e manca solo l'accordo formale tra i due club. Legato ai bavaresi fino al giugno del 2021, Boateng dovrebbe arrivare a Parigi per 45 milioni di euro.



Il Psg è anche sulle tracce di Ivan Rakitic: secondo Mundo Deportivo, però, il croato difficilmente lascerà la Catalogna dove ha un contratto con i blaugrana fino al 2021 e una clausola di 125 milioni. Il Barça, anzi, rinforzerà ulteriormente il centrocampo: l'accordo per Frenkie de Jong con l'Ajax c'è già, ma il futuro del giocatore è vincolato a quello europeo della squadra olandese che ha pareggiato 2-2 contro lo Standard nel preliminare di Champions. Se i 'Lancieri' dovessero uscire è possibile che il giovane talento olandese sbarchi al Camp Nou subito, altrimenti tutto sarà rimandato di un anno.