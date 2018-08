Calciomercato Atalanta, preso Rigoni dallo Zenit

L'Atalanta cerca di accontentare Gian Piero Gasperini che martedì aveva definito il calciomercato nerazzurro "triste ed esiguo, la rosa così com'è difficilmente può essere competitivia su più fronti. Forse serve un allenatore più bravo". Piazzato un colpo a sorpresa dallo Zenit San Pietroburgo: Emiliano Rigoni. L'ala argentina classe 1993 arriva in prestito oneroso: un milione di euro come parte fissa più diritto di riscatto fissato a quindici milioni.



L'agente di Rigoni è già in Italia e domani mattina svolgerà le visite mediche per conto del club nerazzurro. L'Atalanta aveva adocchiato il 25enne - già nel giro della nazionale - un anno fa quando militava nell'Independiente. Poi era finito allo Zenit per 10 milioni di euro su insistenza di Roberto Mancini.