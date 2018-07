Calciomercato, Atalanta-Pasalic ufficiale, Rolon al Genoa

Fervono le trattative di calciomercato in Serie A a meno di un mese dall'inizio del campionato. L'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo di Mario Pasalic: il centrocampista croato torna in Italia dopo l'esperienza al Milan nel 2016-17, lasciando ancora una volta il Chelsea con la formula del prestito. Il diritto di riscatto è fissato a 15 milioni, il giocatore sostituisce in parte Cristante nello scacchiere tattico, seppur con caratteristiche completamente diverse. I bergamaschi hanno superato la concorrenza iniziale della Fiorentina, resistendo al tentativo in extremis del Werder Brema.



Anche ilsi rinforza a centrocampo: dal Malaga arriva Esteban, argentino classe 1993 che già la scorsa estate era stato trattato dai Grifoni. La trattativa è di fatto chiusa, a breve il giocatore sarà a disposizione di Ballardini. La, invece, sta forzando il pressing su, che potrebbe arrivare dall'Arsenal per circa 7-8 milioni. La, infine, tratta il ritorno di, che tre anni fa fu ceduto al West Ham.