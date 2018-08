Calciomercato, Arsenal su Rodriguez: il Milan chiede 34 milioni

Leonardo è stato chiaro: "Si può spendere quanto si incassa". Ecco perché Il Milan, a caccia di un centrocampista per completare la Rosa, potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di cedere Ricardo Rodriguez, acquistato dodici mesi fa dal Wolfsburg.



Secondo quanto riferisce il Daily Mail l'Arsenal avrebbe messo nel mirino il laterale svizzero per la fascia sinistra: le condizioni di Kolasinac (dovrebbe stare fuori 10 settimane) e Monreal preoccupano infatti i Gunners.



Il tempo non gioca in favore del club londinese visto che il mercato in Premier League chiude giovedì. Dovrebbe essere imbastita una trattativa tra i due club nelle prossime ore: la sensazione è che Rodriguez alla fine non si muoverà da Milanello nonostante, come detto, un suo addio (oltre a quello imminente di Kalinic) potrebbe finanziare un colpo sulla mediana.