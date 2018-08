Benitez, offerta irrinunciabile dalla Cina: 33 milioni a stagione

Rafa Benitez potrebbe lasciare il Newcastle al termine di questa stagione. Secondo quanto riporta il Mirror, il Tiangin Quanjian, club della Chinese Super League che attualmente occupa l'undicesimo posto in classifica nel campionato asiatico d'appartenenza, gli avrebbe presentato un'offerta davvero allettante: un contratto da 33 milioni di euro all'anno.



L'accordo che lega l'ex allenatore di Inter e Napoli ai Magpies scade il prossimo giugno, una motivazione ulteriore che potrebbe spingerlo ad accettare la ricca proposta. Non solo: negli ultimi tempi il rapporto con Mike Ashley, presidente del club inglese, sembrano essere peggiorati. Benitez in Cina, uno scenario che si potrebbe presto verificare.