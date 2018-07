Bayern, Kovac: "Lewandowski vuole andar via, ma resterà"

Si sentirà in una prigione dorata e tutto sommato nemmeno troppo scomoda. Robert Lewandowski, a quanto pare, resterà al Bayern Monaco. Ad annunciarlo probabilmente in modo definitivo è stato il tecnico dei bavaresi, Niko Kovac: "Robert non lascerà questo club, posso tranquillamente dire che non vogliamo venderlo", ha fatto sapere l'allenatore croato a Miami dove la squadra partecipando all'International Champions Cup.



Kovac ha ammesso che "è vero che Robert sta armeggiando per andare altrove, ma una cosa è ciò che vorrebbe fare lui e un'altra cosa vogliamo fare noi. Siamo noi a decidere, Robert ha un contratto, non so fino a quando (al 2021, ndr) e lo rispetterà il più a lungo possibile", ha aggiunto Kovac parlando del bomber finito sul taccuino del Real Madrid che vede in lui uno dei possibili sostituti di Cristiano Ronaldo.



Lewandwoski è al Bayern da 4 stagioni e con la maglia dei bavaresi ha segnato 151 gol complessivi, superando sempre quota 40 nelle ultime tre. Compirà 30 anni il 21 agosto e sogna probabilmente di chiudere la carriera al Real Madrid. Ma non glielo consentiranno. Almeno non adesso.