Barcellona, ufficiale Vidal: "accordo col Bayern Monaco"

Dopo il sorpasso sull'Inter nella giornata di ieri, decisivo affondo in quella di oggi: Arturo Vidal può considerarsi un nuovo giocatore del Barcellona. Il club blaugrana ha comunicato ufficialmente di aver trovato un accordo - subordinato alle visite mediche - con il Bayern Monaco per il centrocampista cileno.



Limati dunque gli ultimi dettagli nella trattativa con i bavaresi, che incasseranno subito circa 20 milioni di euro (al contrario del prestito oneroso con diritto di riscatto proposto dai nerazzurri) mentre il centrocampista cileno firmerà un triennale da 9 milioni l'anno, quasi il doppio dell'offerta interista.



Vidal, come da prassi blaugrana, dovrebbe effettuare le visite mediche poco prima della presentazione ufficiale: questa dovrebbe avvenire lunedì, i test (fondamentali per controllare il ginocchio operato) verranno eseguiti presumibilmente nel weekend.

❗[BREAKING NEWS] Agreement with Bayern Munich for the transfer of @kingarturo23 https://t.co/znSDr6c0VM — FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 agosto 2018