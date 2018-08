Barcellona, domani l'offerta da 112 milioni per Pogba

Dopo Arturo Vidal, un altro ex Juventus nel mirino del Barcellona: secondo Mundo Deportivo (che in realtà riprende la stampa inglese) domani Mino Raiola potrebbe presentarsi davanti alla dirigenza del Manchester United per recapitare un'offerta blaugrana da 112 milioni di euro per Paul Pogba.



Nonostante l'imperfetto rapporto tra José Mourinho e il francese, l'ultimo "caso" risale a ieri, la trattativa ha comunque margini di riuscita molto risicati visto che il portoghese è già irritato con il club per il comportamento sul calciomercato e la partenza di un pilastro del centrocampo manderebbe il tecnico su tutte le furie. Anzi, considerando la necessità di rinforzi dei Red Devils, potrebbe arrivare la contro-proposta al Barça: "Dateci uno tra Yerri Mina e André Gomes".



Pogba rimane nel mirino della Juventus, soprattutto se arrivasse una mega-offerta per Pjanic.