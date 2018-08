Barcellona, Bartomeu: "Pogba? Il mercato non è finito"

La chiusura del calciomercato inglese e il gol al debutto contro il Leicester non spengono le voci attorno a Paul Pogba. Lo stesso francese non ha pronunciato parole d'amore verso il Manchester United confermando una sorta di malessere che va avanti dalla scorsa stagione, forse anche perché sa che le pretendenti non mancano.



In primis il Barcellona, più defilata la Juventus più che altro perché prima dovrebbe procedere ad una maxi-cessione (Pjanic?) e in pochi giorni sarebbe difficile imbastire un affare del genere. Il calciomercato spagnolo, invece, chiude a fine mese e il presidente blaugrana Bartomeu è sembrato sibillino parlando di Pogba dopo la Supercoppa di Spagna vinta contro il Siviglia: "Esiste un mercato giocatori, lo sappiamo. Rispetto tutti i club, mancano ancora una ventina di giorni e vedremo cosa potrà succedere. Di certo ci sono ancora giorni per fare azioni, se necessario: alcuni calciatori potrebbero muoversi".



In ogni caso rimane da capire la posizione dei Red Devils: cedere un pezzo da novanta senza poterlo sostituire prima di gennaio indebolirebbe una rosa che già Mourinho ha detto di non ritenere competitiva per vincere la Premier League ma di fronte ad un'offerta monstre e alla ferrea volontà del giocatore tutto potrebbe cambiare. Secondo il Telegraph, potrebbe diventare un nuovo caso Coutinho approdato in blaugrana l'anno scorso proprio a gennaio.