Balotelli-Nizza, è pace: annuncio ufficiale, niente Marsiglia

Quando si tratta di Balotelli, i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. "Mario Balotelli ha scelto. E ha scelto il Nizza". Il tweet del Nizza arriva poco prima delle 23. E ufficializza una notizia che si era diffusa già prima dopo la clamorosa la rottura tra l'attaccante italiano e l'Olympique Marsiglia. La trattativa nata oltre un mese fa sembrava a un passo dall'esito positivo e invece il giocatore non ha trovato l'accordo con l'OM. Sfumata la possibilità di tornare in Italia, dove era stato accostato soltanto al Parma, per l'attaccante non restava che una possibilità: il rinnovo col Nizza.



Quest'estate Balotelli si è presentato con qualche giorno di ritardo in ritiro, sostenendo di avere il permesso della società:, nuovo allenatore e vecchio compagno di squadra di Mario ai tempi dell'Inter, non l'ha presa bene. Ma adesso lo perdonerà. Il club, che dalla sua cessione avrebbe voluto ricavare tra i, gli ha di fatto posto un aut aut: se lui non avesse firmato, avrebbero preso un altro giocatore, con Mario che avrebbe rischiato di passare un anno da separato in casa. Invece sarà ancora la stella del Nizza."La decisione è presa - si legge sul comunicato -. Dopo una profonda riflessione, Mario Balotelli ha scelto di restare al Nizza. L'attaccante della nazionale italiana ha espresso la sua volontà ai dirigenti del club: sarà dunque la sua terza stagione consecutiva in rossonero. L'accordo è stato preso dalle parti lunedì sera. Squalificato nelle prime tre giornate di Ligue 1, l'attaccante, autore di 43 gol in rossonero dal suo arrivo, sarà di nuovo a disposizione la prossima settimana contro il Lione. Resa complicata a inizio stagione da un altro club del Sud della Francia (il Marsiglia, n.d.r.), la situazione è tornata alla normalità. Semplice, limpida. Come un tiro di Super Mario.