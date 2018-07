Balotelli, il Parma ci prova: lotta col Marsiglia

Un tempo componevano l'attacco a tre creste di un giovanissimo Milan: Niang-Balotelli-El Shaarawy. Oggi i loro destini sono più o meno incrociati. Si parte da SuperMario: sembrava vicinissimo al Marsiglia, poi forse la sua scelta di presentarsi in ritardo al ritiro del Nizza ha un po' indispettito non soltanto il tecnico Vieira, ma anche la società e così l'affare con i rivali dell'OM per il momento è sfumato.



Dalla Francia rimbalza la voce dell'ennesima richiesta di cessione al Marsiglia da parte del giocatore, ma in realtà non è da escludere un suo ritorno in Italia. Il Parma, superato l'ostacolo del processo e assicuratosi di giocare il campionato di Serie A, sta pensando seriamente all'attaccante: servono i suoi gol per recuperare in fretta i 5 punti di penalizzazione. Balotelli dovrebbe ridursi l'ingaggio da 4 milioni a stagione: potrebbe farlo tornando in Italia, dove è più facile farsi notare da Mancini e guadagnare di nuovo stabilmente la Nazionale.



Il Nizza chiede almeno 10 milioni per liberarlo, il Parma ne offrirebbe 6-7, magari inserendo dei bonus. Ai francesi interessa monetizzare per andare decisi su Niang, in uscita dal Torino. I granata, invece, punterebbero su uno tra Zaza ed El Shaarawy: il fratello-agente del romanista, tuttavia, ha fatto capire che l'ex milanista non si muoverà dalla Roma: "Le possibilità che vada al Torino sono pari a zero".