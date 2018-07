Atletico, Simeone: "Aspetto Vrsaljko". Ma lui corre verso l'Inter

"Lo aspettiamo per il 6 agosto, spero che possa continuare con noi perché è un calciatore importante ma vedremo la sua volontà". Nella conferenza stampa pre-Psg (International Champions Cup) Diego Pablo Simeone non nasconde la delusione per la possibile partenza di Sime Vrsaljko, sempre più vicino all'Inter.



"Ha fatto un'ottima Coppa del Mondo - sottolinea il tecnico dell'Atletico Madrid - mostrando la sua capacità nel lato offensivo, dove è stato decisivo". Ma come detto il laterale è destinato a vestire la maglia nerazzurra: l'intesa, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe stata raggiunta con la formula del prestito oneroso da 5,5 milioni con diritto di riscatto a 16,5 tra un anno.



Il Corriere dello Sport si spinge oltre ipotizzando che già nella giornata di martedì il croato ex Sassuolo possa svolgere le visite mediche a Milano.