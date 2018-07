Affare Bonucci, la Juve resiste su Caldara e propone il prestito di Higuain al Milan

Juventus e Milan, dopo l'ulteriore incontro odierno, non hanno ancora raggiunto l'intesa per il ritorno di Leonardo Bonucci in bianconero. Come è noto il club di via Aldo Rossi vorrebbe inserire nella trattativa Mattia Caldara ma i Campioni d'Italia al momento non sembrano propensi a privarsi del giovane difensore ex Atalanta e propongono eventualmente Gonzalo Higuain in prestito con un conguaglio economico in favore dei rossoneri (che hanno detto no a Benatia).



Entrambi le società restano sulle loro posizioni e a rendere la situazione più intricata è l'interesse del Chelsea sia per Caldara (oltre a Rugani) che per Higuain (previsto un vertice a Nizza con la Juve nel weekend). Peraltro la prima scelta del Milan in attacco sarebbe proprio un giocatore dei Blues, ovvero Alvaro Morata: i londinesi vogliono venderlo solo a titolo definitivo per 60 milioni e per questo (senza dimenticare l'ingaggio da oltre 8 milioni) l'operazione è impossibile.



Così dalla lista delle punte nel mirino della società milanista non va depennato il nome di Radamel Falcao sebbene sia andato a vuoto, secondo alcune indiscrezioni, un tentativo di Leonardo con il Monaco per il prestito del 32enne colombiano.