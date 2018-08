"Real Madrid, ribellione di Kovacic: non si allena"

Mateo Kovacic 'dichiara guerra' al Real Madrid. Come riferito da Marca il mediano questa mattina si è recato al centro sportivo di Valdebebas e dopo aver parlato con il club ha deciso di non allenarsi fino a quando non sarà più chiaro il suo futuro.



Si tratta di un'ulteriore mossa del croato ex Inter per forzare la mano alle merengues ed essere ceduto: il 25enne nelle ultime settimane ha detto più volte a chiare lettere di voler cambiare aria per giocare con più continuità rispetto agli ultimi anni (la concorrenza in mezzo al campo non aiuta) e il concetto è stato ribadito dallo stesso giocatore al nuovo tecnico Lopetegui.



Ma per il momento i blancos fanno muro e non aprono alla partenza del vicecampione del Mondo. Da qui la scelta forte di Kovacic, accostato in questo mercato al Milan (alla ricerca di un rinforzo), all'Inter (i nerazzurri sognano però Modric) e alla Juventus oltreché al Manchester United.