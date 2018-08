"Pogba spingeva per la Juventus, il Manchester United si è opposto"

Paul Pogba avrebbe potuto fare ritorno alla Juventus nell'ultima sessione di mercato. Secondo quanto scrive Marca il centrocampista francese, dopo i Mondiali vinti in Russia, ha provato a lasciare il Manchester United per tornare a Torino (dove ha giocato dal 2012 al 2016).



Il pressing, attuato insieme al suo agente Mino Raiola, non è andato a buon fine perché i Red Devils hanno fatto muro totale considerando il giocatore (pagato circa 114 milioni nel 2016) incedibile nonostante il pessimo rapporto tra il 25enne e José Mourinho (la cui posizione sarebbe a rischio dopo il tonfo con il Tottenham).



I Campioni d'Italia hanno dovuto così prendere atto del no del club inglese (l'arrivo di Pogba avrebbe comportato la cessione di Pjanic) e lo stesso discorso vale per il Barcellona, il cui forcing nelle ultime settimane è stato vano nonostante Piqué abbiamo esternato la speranza di vedere il mediano con i colori blaugrana.