"Milan, André Silva proposto al Napoli". Ma De Laurentiis: "Non è vero"

Come è noto André Silva dovrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato. I rossoneri sperano di ricavare una cifra significativa dalla sua cessione per poi operare in entrata e andare all'assalto di un grande bomber (l'obiettivo numero uno è Gonzalo Higuain).



L'attaccante portoghese, pagato 38 milioni di euro dal club di via Aldo Rossi un anno fa e protagonistra di una stagione molto deludente, sarebbe sul taccuino del Wolverhampton ma secondo il Corriere dello Sport sarebbe stato offerto anche al Napoli.



Il ds azzurro Giuntoli aveva seguito il 22enne tempo fa ma ora appare improbabile un suo approdo alla corte di Carlo Ancelotti anche perché il tecnico ritiene che il reparto offensivo sia al completo. In giornata poi è arrivata la smentita di De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: il numero uno dei campaniu ha definito l'indiscrezione "falsissima".