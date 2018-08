"Manchester United, Pogba chiede la cessione: il club è infuriato"

Rapporti molto tesi fra il Manchester United e Paul Pogba. Come è noto il centrocampista francese vorrebbe lasciare l'inghilterra a causa del pessimo rapporto con José Mourinho ma i Red Devils fanno muro e hanno deciso di non cedere il campione del Mondo perché il mercato in Premier chiude domani e sarebbe praticamente impossibile trovare un sostituto all'altezza. Per questo sono state respinte le continue avance del Barcellona.



Ma Pogba non si dà pace e secondo quanto riferito dal Daily Mail avrebbe inviato un messaggio a Ed Woodward, ad del club inglese, per ribadire l'intenzione di cambiare maglia. Non sarebbe questo l'unico motivo della furia dello United: per il Sun l'ex Juventus avrebbe chiesto un ingaggio monstre addrittura da 26 milioni per rimanere. Mino Raiola è finito così nel mirino dei Diavoli Rossi, arrabbiati con l'agente italo-olandese anche e soprattutto per i suoi continui contatti con lo stesso Barcellona.