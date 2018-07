"Juve-Milan, si tratta lo scambio Caldara-Bonucci con l'inserimento di Higuain"

Con il passare delle ore la maxi-operazione di mercato tra Juventus e Milan prende corpo. Come scrive la Gazzetta dello Sport nelle ultime ore i due club avrebbero in qualche modo 'abbandonato' le proprie posizioni iniziali venendo incontro alle richieste della controparte al termine di una serie di vertici a Milano.



In sostanza i bianconeri sarebbero disposti a sacrificare Mattia Caldara, acquistato nel gennaio del 2017 per 25 milioni e appena arrivato dopo il prestito all'Atalanta, per favorire il ritorno di Leonardo Bonucci (Allegri ha dato l'ok). Si tratterebbe di uno scambio alla pari ma i Campioni d'Italia vorrebbero inserire nella trattativa anche Gonzalo Higuain e mantenere il diritto di recompra sul centrale 24enne.



La valutazione del Pipita (55-60 milioni) è proibitiva per i rossoneri ed ecco perché il centravanti argentino potrebbe cambiare casacca in prestito oneroso (intorno ai 20 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 35. Sull'ex Napoli, che non approverebbe però questa formula e non sarebbe disposto ad abbassarsi l'ingaggio attuale di 7,5 milioni, e su Caldara c'è anche il Chelsea (in programma un vertice a Nizza con Paratici): la trattativa dunque procede ma non mancano gli ostacoli...